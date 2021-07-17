أشرف زكي: «أي حد يقول الفن حرام مالوش مكان بينا وموضوع حلا شيحة اتقفل»

وجه الدكتور أشرف زكي، رسالة للتيارات المتشددة المهاجمة لموقف النقابة من الفنانة حلا شيحة، قائلا: «بيكشفوا دائما عن أنفسهم وهذا هو أسلوبهم دائما غلاطين وشتامين ومستهترون بالدين، وقدمت بلاغ ضدهم، والرجل يصمد مش يختفي خلف الكيبورد».

ووجه «زكي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، اليوم السبت، رسالة لحاتم الحويني، قائلا «هل الدين قلك إشتم؟! هل السب والطعن في الأعراض من الدين؟ إشتمني أنا راجل لراجل ؟! إيه اللي جاب أسرتي في الموضوع.. أقسم بالله حقنا مش هنسيبه».

وتعليقا على أزمة الفنانة حلا شيحة قال: «موضوع حلا بالنسبة للنقابة انتهى خلاص.. مش هفتحه تاني والنقابة الآن بصدد إعادة ترتيب أوراقها في أي حد شايف إن الفن حرام، وأي حد هيشوف الموضوع من زاوية إن الفن حرام ومبتذل لا مكان له في النقابة».

وتعليقا على البوست الذي كتبته حلا شيحة، مؤخرا، وتحدثت فيه عن موقف النقابة وشطبها، وأن الموقف يتنافى مع ما قالته دار الافتاء، قال «زكي»: «لا تعليق.. الموضوع خلص! وليست مفوضة بالتحدث باسم دار الافتاء المصرية، فيه لسه ناس بتلعب في الأدمغة وكان فيه قبلها نموذج آخر حد حاول يلعب في دماغها».