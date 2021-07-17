والد حلا شيحة: معز وعدني يحافظ على فنها.. ومش واثق إن هي اللي كتبت كده

علق الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة الفن، وتحريمها له، قائلا: «حلا بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها».

وانتقد «شيحة»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، المنشور الذي كتبته ابنته على منصة «إنستجرام» خلال الأيام الماضية، قائلاً: «إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم إلا أنا؟.. إيه النتيجة بتاعته بوست مجاني معمول كدة عشان الناس تهاجمك؟».

وحول اتهامه لزوجها معز مسعود بتحريضها على ذلك قال «شيحة»: «أنا وصيته يقف جنبها ويحافظ على فنها، ووعدني بذلك لكني لقيت بعد عودتهم من دبي البوست الغريب ده والتصرفات دي»، مستطردا: «اتغيرت طبعا ووقت ما عملت الفيلم كانت في منتهى السعادة وعجبها كله.. وأنا كلمت تامر حسني وهو كلمني وهنأته بالفيلم».

واستكمل: «بعد ما ظهرت بالطرحة أثناء زيارتها لدبي بدأت ألاحظ التغيرات دي وكلمتها كتير وقتها وقالتلي أنا بوعدك محدش هيعطلني عن فني وهكمل مسيرتي وقالتلي بوعدك وعد يحاسبني ربنا عليه»، وحول كونها مضطربة قال: «حلا تحملت ما لم يتحمله بشر في الفترة الأولى من زواجها ثم بعد عودتها للعمل بكل ما أوتيت من قوة وأخيرا مع تقدم معز مسعود لخطبتها والزواج منها.. تكلمت معه وتكلم معي وقلتله وقتها بلاش تقول على نفسك داعية لأنك هتبقى في منطقة إنت مش فيها».

وتعليقًا على هجوم الوسط الفني عليها قال: «حزين حزن كبير محدش يقدر يتخيل حزني وسأدافع عن ابنتي ضد هؤلاء الناس بأي ثمن.. وهي غلطانة بس مش لازم ندبحها وعاوز أتأكد هي اللي كتبت البوست ولا لأ، أنا مش واثق في الحتة دي كمان».

ووجه رسالة لها باكيا قائلا: «يا بنتي زي ما قولتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا.. الله هو الجمال والإبداع والابتكار.. يا حلا اعتذري لمصر كلها على الي كتبتيه».