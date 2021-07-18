فودة يستعرض النموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس السبت، وفد اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لمناقشة الاستعدادات لتدشين النموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عرض تفصيلي للمشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة، ويتضمن شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول.

وأوضح وفد اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة، أن هذه الشبكة أنشئت طبقًا للمعايير العالمية، وبأيد مصرية توفر خدمات الاتصالات الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة، لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

وأكد الوفد أن الشبكة تصلح لخدمة المواطنين والسائحين على حد السواء، إضافة إلى أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

واستعراض الوفد كيفية استيعاب الشبكة الوطنية الموحدة لجميع الجهات المعنية بالمحافظة، وتحقيق التعاون والتكامل بينهم، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، واتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.

كما سيجري تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة، والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل على منظومة موزع مهام اللاسلكي المطور، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

ويساهم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويدعم تحسين تصنيف مصر ضمن الدول التي تملك خدمات الطوارئ وينتهى العمل به في 2022 .

كما يهدف المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث لسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار الوفد إلى أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة، يقوم بتجهيز غرف عمليات الجهات المعنية، وإصدار إنذار مبكر ضد السرقة والتخريب.

ومن جانبه، أثنى محافظ جنوب سيناء على الشبكة الوطنية الموحدة، موضحاً أنها تسعى للشفافية ومكافحة الفساد للوصول لجودة الإصلاح الإداري وتحقيق رضا المواطن ودعم تدفق الاستثمارات.