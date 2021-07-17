توقف العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا في جنوب سيناء لمدة يومين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، قبل قليل، عن توقف العمل بكافة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بجميع مدن ومراكز المحافظة، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 يوليو الجاري، بمناسبة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.

توقف العمل يوم الوقفة وأول أيام العيد

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، في تصريح له، مساء اليوم السبت، إن وقف العمل بمراكز التطعيم يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى فقط، وسيجري استئناف العمل بمراكز التطعيم اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

60 ألف مواطن بجنوب سيناء تلقوا لقاح كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصخة أن أكثر من 60 ألف مواطن، من أبناء جنوب سيناء والمقيمين بها، تلقوا لقاح كورونا، الجرعة الأولى، مع استمرار تسجيل كافة البيانات للمواطنين، وتحديد موعد الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وجرى تشغيل 9 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في جميع مدن المحافظة، لتطعيم المواطنين بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، وهي: المركز الطبي بمدينة رأس سدر، مستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدن أبو زنيمة وأبورديس، ومقر حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، ويجري التطعيم بمدينة شرم الشيخ داخل ثلاثة أماكن، هي مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، و فندق آيلاند جاردن، بالإضافة إلى مركز طب الأسرة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع لاستقبال أهالي مدن نويبع وطابا، وفي مدينة سانت كاترين، يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي.