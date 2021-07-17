وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة في جنوب سيناء بسبب كورونا

توفي صباح اليوم أحمد الحسيني، رئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية المشتركة بمدينة نويبع متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده للعمل كرئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية المشتركة بمدينة نويبع.

وكان قد تعرض لأزمة صحية فور وصوله اللجنة يوم الخميس الماضي، وعلى الفور جرى تحويله إلي مستشفي نويبع المركزي ، وجرى اخذ عينات دم ومسحة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وأكدت نتائج التحليل ايجابية الإصابة بالفيروس، وعلى الفور جى نقله إلى مستشفى العزل بمدينة الطور، وتوفي صباح اليوم.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مستشفي الطور العام يفيد وفاة أحمد الحسيني، رئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية التابعة لمدينة نويبع، داخل مستشفى العزل بالطور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتبين أنه من محافظة السويس، ويحمل بطاقة رقم قومي ٢٦٨٠٧٢٩١٢٠١٧٧٥، ويقيم في ١ شارع الغوري النور الجديد رقم ٤٤ حي الأربعين محافظة السويس.

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن تحاليل العينة التي جري الحصول عليها من رئيس اللجنة، ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وجرى تحويله لمستشفى العزل، لتلقي العلاج لكنه توفي صباح اليوم جراء ضيق في أجهزة التنفس بالجسم.

في نفس السياق قدم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، التعازي لأسرة الفقيد، وقال إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قرر توفير سيارة تمهيدًا لنقله إلى أسرته بمحافظة السويس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم،أن الراحل كان يعمل معلم أول اللغة العربية بمدرسة جمال عبد الناصر بمحافظة جنوب سيناء، ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق.

وأكد أنه يجرى تعقيم لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية يوميًا قبل وبعد الامتحانات، ولم يجري رصد أي إصابات بالفيروس بين الطلاب أو الملاحظين.