هالة صدقي: زوجي ينشر مستندات مزوة.. وكان نفسي يبقى مصدر فخر لولاده

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل قضية الحكم بإثبات نسب طفليها، فذكرت أن الأمر مزعج لها جدًا بسبب أبنائها، حيث حاولت إخفاء هذا الأمر عنهم، لكنهم يبلغون من العمر 12 عامًا ويدركون جيدًا ما يحدث، ووالدهم دائما يبحث عن الشهرة، كما أنها كانت تتمنى أن يفتخر أبناؤها بوالدهم، «والد أبنائي طلع على الميديا وقالي أنتي طالق وإحنا معندناش طلاق».

وأضافت «صدقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، ساخرة أن هناك قضيتين حاليا بينها وبين زوجها وهما الطاعة والنفقة، «إزاي فيه طاعة وهو مش عايش في مصر، وملهوش بيت في مصر، لما اتجوزنى اتجوزنى في بيتى وعاش على فرشتى.. ملهوش بيت في مصر أهو قضايا ومشاكل وخلاص»، لافتة إلى أنه رفع قضية لتحويل أبنائهم لمدارس حكومية، وقضية أخرى لمعرفة أرصدة حساب أبنائهما.

وأردفت أن نفقتها 8 آلاف جنيه شهريًا ولا يدفعها، «دفع الدفعة الأولى منها فقط لأنه كان عاوز ينزل مصر، هو عاوز فلوس وطلب منى أنى اتنازل عن حاجات، وبينزل مستندات مزورة مش حقيقية، لما الست دي وحشة مطلقتهاش ليه، هو استخدم العيال سلم، وعشان موجعش عيالي قولت لوالده لو هتوجعوا إيدي بالعيال خدوهم يقضوا الصيف معاه، وكان الرد جارح لأي طفل وعندي تسجيلات».

وتابعت: «أنا بين نارين لو شتمت فيه وطلعت اللي عندي هآذي ولادي، ولو سكت هموت بقالي 7 سنين بتشتم»، موضحة أن كل ما كان يزعجها هو تداول البعض لكلام زوجها المسيئ والذي يعد أمرًا مزعجًا لأبنائها، موضحة أنها حاولت إخفاء كل هذا ولكنها لم تنجح فاضطرت لتوضيح المسألة لهم، ساخرة: «كنت أتمنى الناس تتكلم عنه في حاجة كويسة».

وأوضحت أنها كانت تريد لأبنائها أن يفتخروا بأبوهم ميتكسفوش منه، لكن ردود فعل أبنائها حول المسألة كان بسيطة جدًا، خاصة وأنهم متصالحون مع أنفسهم، كما أنها بسطت الأمر لهم للغاية، مؤكدة أن تعرضهم لمثل هذه المواقف في هذه العمر الصغيرة يجعلهم أقوياء في المستقبل.