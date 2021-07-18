«تضامن المنوفية» عن الطفل المُعتدى عليه بدار أيتام: حالته الصحية جيدة

أكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن الحالة الصحية للطفل المعتدى عليه من قبل سائق بدار «الأمل» للأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، جيدة، ويلقى الرعاية اللازمة بالدار، موضحًا أن النيابة العامة انتقلت إلى الدار لمعاينة مكان الواقعة وسؤال الشهود من العاملين في الدار والاطمئنان على سلامة الطفل.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وفدًا من وزارة التضامن الاجتماعي زار دار الأمل للأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع أعضاؤه ما توصلت إليه التحقيقات، مؤكدًا أن الواقعة الآن أصبحت تحت تصرف النيابة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

ونشرت جمعية «الرحمة» بالمنوفية، التابع لها دار «الأمل»، بيانًا بشأن ما تم تداوله من مقطع فيديو لاعتداء سائق على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدار، وجاء في البيان أن الواقعة تمت بالفعل واتخذت الدار فورًا كل الإجراءت القانونية اللازمة وذلك فور علمها بالواقعة، وليس بناءً على تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على حقوق الأطفال، وتم مجازاة الموظف المعتدي بخصم ثلث مرتبه، مع إنذار نهائي بالفصل.

وأضافت الجمعية في بيانها، أن الدار لم تكتف بتلك القرارات، بل حررت محضرًا ضد السائق وهو قيد التحقيق الآن وتحت تصرف النيابة العامة بشبين الكوم.

وأكد البيان أن تسريب الفيديو كان متعمداً من قبل أحد المشرفين العاملين بالدار، لوجود خلافات سابقة ومشاجرة بينه وبين الموظف المُعتدي على الطفل، حيث انتهز الفرصة للانتقام منه، فقام بتسريب الفيديو عمدًا رغم علمه باتخاذ الدار الإجراءات اللازمة ضد المتهم.

وأوضحت، أن الطفل المُعتدى عليه يعاني من تأخر ذهني، ويأتي بأفعال غير طبيعية، منها خلع ملابسه أمام العاملات الدار، وتوجيه السباب لهم، وهو ما حدث يوم الواقعة، ما استفز الموظف وقام بالاعتداء عليه وهو ما ترفضه الدار رفضاً تامًا.