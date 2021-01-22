تطوير شامل لطريق القرى السياحية والفنادق بمدينة رأس سدر

أكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بإجراء تطوير شامل ورفع كفاءة طريق القري السياحية والفنادق بالمدينة، وإعادة رصفه، وإنارته بالكامل، ومجها بإنشاء طريق داخلي يربط بين قرية أبوصويرة و المدينة، وذلك منعًا للحوادث وحفاظًا على الأرواح.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال تفقد رئيس المدينة، يرافقه المهندس سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، لمواقع المشروعات الجاري إنشائها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقال رئيس المدينة، إن الخطة الاستثمارية تتضمنت مشروعات رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي، مرورًا بمنطقة الستميات، وتجميل مداخل وشوارع منطقة السوق التجاري بما يتناسب مع المظهر الحضاري لكون المدينة أحد الوجهات السياحية.

وأشار إلى أنه جاري إنارة طرق داخلية بالمدينة، وطريق قرية أبوصويرة، ومداخل لتجمعات بدوية، وطريق المالحة، وإنارة المنازل التي جرى اقامتها بديلًا للمنازل التي تدمرت جراء السيول، إضافة إلى إنارة الطريق الجديد بطول 3 كيلو متر، وجاري استكمال تطوير الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، من خلال استكمال تطوير الحارة البطيئة الموازية للطريق الدولي القديم، بداية من المدينة وحتى قرية أبوصويرة، ورصف شوارع تقسيم الزيتون، واستكمال أعمال التجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة، وعلى رأسها مدخل منطقة الشاليهات السياحية بإقامة بلدورات وأرصفة، ووضع نجيل صناعي في الحدائق الوسطى والجانبية.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من المقترح الخارجي لإنشاء مدرسة مصرية يابانية بالمدينة، وجرى تخصيص 10 آلاف متر مربع بجوار نادي رأس سدر الرياضي، خلف المحكمة لإقامة المحكمة، وجرى عمل الرفع المساحي للمنطقة، وأخذ الموافقات من هيئة الموارد المائية.

وأوضح أن المدينة ستشهد قريبًا إقامة عدد من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة تطوير المدينة.