«قاعة أفراح وفوتوسيشن».. تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية

قال المهندس أشرف درويش، مدير الإدارة العامة لري القناطر الخيرية، إن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير حديقة البحيرة حيث تم تزويد الحديقة مؤخرا بقاعه أفراح البحيرة وإضافة نماذج الفوتوسيشن لتكون قبلة للعرسان من أبناء القناطر والمدن المحيطة والمحافظات المجاورة ومصدرا للسعادة والبهجة للرواد مشيرا إلى أن وزارة الري تواصل تطوير حدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية في أكبر مشروع لتطوير 11 حديقة تتبع الإدارة بالقناطر الخيرية.

حديقة البحيرة في القناطر الخيرية تقع علي مساحة 5 أفدنة

وأضاف درويش أن حديقة البحيرة في القناطر الخيرية تشهد أكبر عملية تطوير على مساحة 5 أفدنة تمهيداً لإفتتاحها رسميا مشيرا إلى أن وزارة الري انتهت من تأهيل حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي بمساحة إجمالية 28 فدانا.

وأوضح «درويش» أنه يجري حالياً الانتهاء من تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة 5 أفدنة في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها إدارة ري قناطر الدلتا لحدائق الري بالقناطر.

خريطة تطوير حديقة البحيرة في القناطر الخيرية

ولفت إلى أن أعمال تطوير حديقة البحيرة في القناطر الخيرية شملت عمل بحيرة صناعية بطول ١٥٠ مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافيتريا وقاعه أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه مع إستخدام شبكه ري حديث لرى الحديقة وتنفيذ شبكه إناره ليليه للحديقة، مشيرا إلى أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها من خلال أجهزة الوزارة وإدارة ري القناطر الخيرية اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة والإدارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

تطوير حديقة عفلة في القناطر الخيرية على مساحة 13 فدان

وأوضح «درويش» أن وزارة الري انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فرع دمياط القديمة وقناطر فرع دمياط الجديدة المقامة على مساحة 13 فدانا وشملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين حيث تتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.. كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة وحديقه النيل على فرع رشيد بمساحة 6 أفدنة، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تطوير حديقه الياسمين بمسطح 7 أفدنة قريباً.