حالة الطقس اليوم 19-7-2021.. رياح على القاهرة وانخفاض درجة الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 19-7-2021 في مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر

وقال الخبراء إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28