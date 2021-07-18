طلاب بورسعيد عن امتحان الفلسفة: لم نتوقع سهولته

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي ببورسعيد، عن ارتياحهم من امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مؤكدين أنه جاء في متناول الجميع بخلاف بعض الأسئلة جاءت للطالب المتميز.

طلاب القسم الأدبي: لم نتوقع سهولة الامتحان

وقالت تبارك ثروت بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، إن الامتحان جاء 50 سؤالًا ونسبة الصعوبة فيه لم تتخط 10% وتحتاج إلى تركيز، معظمها في أسئلة المنطق.

وأضافت خلال حديها لـ«الوطن»: «أنها لم تتوقع سهولة الامتحان ووجود الأسئلة من المنهج على خلاف أسئلة الثانوية العامة فى كل الامتحانات هذا العام التى تعتمد على نظام تقييم مختلف بعيد عن المنهج».

فيما أوضح محمد عمر بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، أن أسئلة الامتحان أثارت الراحة النفسية بين الطلاب، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أنه لم يستخدم التابلت، كما أنه استخدم البابل شيت ولم يجد صعوبة فى التعامل معه.

2329 طالبًا أدوا امتحان الفلسفة والمنطق

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، تقرير امتحانات مادة الفلسفة والمنطق اليوم للشعبة الأدبية ببورسعيد، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 2329 طالبا وطالبة، بينما تغيب‏ 5 طلاب.

وأكدت غرفة العمليات أنها لم ترصد وجود حالات إصابة بكورونا بين الطلاب والمعلمين، كما لم يتم رصد حالات غش أو مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية.