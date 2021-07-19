حظك اليوم الاثنين 19-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قسّم علماء الفلك الأبراج إلى اثني عشر برجًا، وتُمع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وقد ارتبط علم الفلك قديمًا بالتنجيم، و هو أحد العلوم القديمة المتخصصة في دراسة الأجرام السماوية المختلفة، ويفضل البعض البحث عن حظ أبراجهم الفلكية يوميًا، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم برج الحمل 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وبحضور رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك!

حظك اليوم برج الثور 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعناد، استمع لمن تحب ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور شمس الكويتية، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم، فقط حافظ على الكتمان واحمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويدفعانك نحو الاستمتاع بوقتك وبتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمود عبد المغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 19-7-2021 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك ويدفعك نحو منعطف جديد يحمل لك خيرا كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالتألق والحنان ويملؤك عشقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2021 على الصعيد المهني

قد تكون هناك عراقيل تبطئ من خطواتك، وعليك أن تكون صبورا.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر حسنى، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ويدعمك ذلك وتجد أن عقلك يعمل بسرعة وذكاء وتنفعك قوة ملاحظتك.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تحقق تواصلا جيدا إذا تفهمت وجهات النظر المخالفة لك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يساعدك على تحقيق نجاح ومكاسب، فقط إذا أحسنت القيام بواجبك وحساباتك.

حظك اليوم برج الميزان 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة لتكسب الثقة والتقدير مهما كانت المسئوليات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-7-2021 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بحضور أخاذ وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج العقرب 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعيا ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وينفعك الكتمان والتأمل وعدم الزهو.

حظك اليوم برج القوس 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وألا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه.

حظك اليوم برج الجدي 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة والحب اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك خاصة مع الأهل والأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 19-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك.

حظك اليوم برج الحوت 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الحب يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.