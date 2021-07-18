المتهم ذبحه بمطواة.. مشاجرة بأسلحة بيضاء تنتهي بمقتل شاب في شبين الكوم

لقى شاب مصرعه، قبل قليل، علي يد آخر بمطواة، إثر مشاجرة بينهما، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى استدعاء الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة قتل في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بمقتل شاب علي يد آخر في مدينة شبين الكوم، على خلفية مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

ذبح شخص على يد بائع في شبين الكوم

وأكد شهود في محيط الواقعة، أن المجني عليه قتل ذبحا على يد شاب آخر، بشبين الكوم بمطواة، موضحا أن الأهالي تجمعوا في محيط الواقعة، وانتقلت قوات الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية، كما انتقل إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.