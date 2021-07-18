«التعليم» تصدر تعليمات جديدة للمديريات بشأن المدارس الفنية

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، ردا على الاستفسارات الواردة، من بعض المديريات، بشأن الاستفسار عن قبول فصول مهني ملحقة، أو طلاب على نظام العمال بالمدارس الفنية المطبق بها المناهج القائمة على منظومة الجدارات المهنية أو مدارس التأسيس العسكري.

وأكدت الإدارة المركزية في خطابها، أن قطاع التعليم ليس لديه مانع من فتح فصول ملحقة إعداد مهني أو قبول طلاب علي نظام العمال، أو قبول طلاب بفصول الخدمات سواء بالمدارس المطبق بها المناهج القائمة على منهجية الجدارات المهنية أو مدارس التأسيس العسكري كفترة مسائية، وذلك مع مراعاة اتخاذ كل التدابير والاجراءات لحفظ النظام بالمدرستين (الصباحية- المسائية).

«شوقي» يكشف طرق التجهيز للامتحانات بهدوء وثقة

وفي سياق آخر، حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمي، على تشجيع الطلاب على التجهيز للامتحانات بهدوء وثقة عن طريق مشاهدة الفيديوهات وحل الأسئلة التي تظهر اجابتها على الفور لتثبيت المعلومات التي ذاكروها عبر محتوى نجوى ليمتد من خلال منصَّة إدارة التعلُّم LMS على موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه يمكن لجميع طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي التمرن على قانون أوم من خلال مهام الدروس من مصادر بريتانيكا لمادة الفيزياء على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

وفي سياق منفصل، أدى اليوم طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وأشاد الطلاب بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه لم يشمل أي أسئلة معقدة أو أسئلة غير مباشرة، لافتين إلى أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية.