سيدة سعودية تحرر محضرا ضد شاب منوفي.. «بعتتله فلوس ورفض يتجوزها»

حررت سيدة خليجية محضرًا ضد شاب منوفي، بعد الاستيلاء على أموالها لمدة سنتين بحجة الزواج منها، وبعد أن أتت لإتمام الزواج، تهرب منها ورفض الزواج، بعد مطالبتها بإتمام الزيجة، مؤكدة أنها أرسلت له أموالًا على مدار سنتين بعد معرفتها به عن طريق شبكة الإنترنت ووعدها بالزواج.

وتمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على الشاب «ع.م، 19 سنة»، بعد اتهام السيدة له بالحصول منها على مبالغ مالية لمدة عامين، مطالبة بإتمام الزواج بينها وبين الشاب، تنفيذا للاتفاق بينهما، خاصة أنها جاءت من الخارج، ولكنه رفض إتمام الاتفاق.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بقيام سيدة مقيمة بالسعودية، بتحرير محضر ضد أحد الشباب يُدعى «ع.م» 19 سنة، ومقيم بقرية ميت سراج التابعة لدائرة المركز، تتهمه فيه بالحصول على أموال على مدار عامين، بعد تعارفهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ووعده لها بالزواج منها، ولكنه رفض بعد ذلك الزواج.