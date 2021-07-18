انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

أصدر الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، تعليماته إلى كافة القطاعات المعنية بالميناء بالمحافظة على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

تداول 263 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظمت خلال 48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 263 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة 1451 حاوية مكافئة.

54 سفينة وصلت وغادرت ميناء الإسكندرية

وأضاف «بريقع»، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة وصل إلى 54 سفينة خلال 48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 23 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة .

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وشدد الربان طارق شاهين، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

المواني البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد ميناء الإسكندرية، وأكد أن كل المواني البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، أنه اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.