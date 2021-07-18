التكبير 7 دقائق.. 6 ضوابط من أوقاف الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى

يوم واحد يفصل الجميع عن وقفة عيد الأضحى التي تنتهي بصلاة العيد وسط تكبيرات وفرحة كبرى تنتاب الجميع، إلا ان تلك الفرحة احتاجت إلى ضوابط عدة من قبل مديرية أوقاف الإسكندرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ضوابط صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.

- التكبير لمدة سبع دقائق.

- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.

- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.

غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

وكان الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قد التقى مديري الإدارات، حيث تم التأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة بخصوص صلاة عيد الأضحى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة فضيلته وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة برئاسة السيد مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد ومشروع صكوك الأضاحى وحتى انتهاء عصر الجمعة المقبل والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم مع الالتزام بضوابط صلاة العيد.

أوقاف الإسكندرية تنافس على المركز الثاني في صكوك الأضاحي

وبخصوص صكوك الأضاحى، قال الشيخ خشبة، إن المديرية تنافس على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة في بيع الصكوك حتى عصر ثالث أيام التشريق، رابع أيام العيد.