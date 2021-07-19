ضبط 33 منشأة غير مرخصة في حملة على محلات بيع اللحوم والمطاعم بدمياط

قام مراقب عام الأغذية بـ مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ومراقب أول أغذية إدارة برفقة عدد من مفتشى الأغذية بإدارة دمياط، بشن حملة على محال الجزارة ومحال بيع اللحوم المجمدة ومطاعم تقديم اللحوم بعدد من المناطق بدمياط ودمياط الجديدة.

ضبط 33 منشأة دون ترخيص و2 بهما خطر داهم

قامت الحملة بالمرور على عدد 43 منشأة، تم اكتشاف 33 منشأة تدار دون ترخيص بينهم 2 بها خطر داهم على الصحة العامة، كما تم تحرير 60 محضر جنحة صحية، وسحب 70 عينة للتحليل أغلبها من منتجات اللحوم، كما تم إعدام 300 كيلو من اللحوم والكبدة ومصنعات اللحوم مدممة ومتغيرة الخواص الطبيعية قبل تقديمها على شكل وجبات فى المطاعم، وتم اتخاذ الإجراءات نحو إبلاغ الجهات المختصة لإصدار قرار غلق إدارى المنشآت المخالفة.

حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى

جاءت الحملات بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد وتعليمات وتوجيهات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار خطة مديرية الصحة بدمياط برفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأقسام الوقائية والعلاجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستكمالا لحملات مراقبة الأغذية لضبط الأسواق ولضمان وصول غذاء صحى وأمن للمواطنين.