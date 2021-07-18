هاني رمزي يستضيف المواطن المعتدى عليه من كمساري القطار «فيديو»

نشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه بـ«إنستجرام»، فيديو للمواطن المعتدى عليه من كمساري القطار، خلال استضافته له في العرض المسرحي «أبو العربي»

وعلق هاني على الفيديو: «سعيد جدا بتشريف الوزيرة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعاونها معنا في استقبال محمد رشاد (صاحب واقعة القطار) في عرض مسرحية أبو العربي»

وكان الفنان هاني رمزي، أعرب منذ أيام، عن نيته دعوة المواطن الذي تعرض للاعتداء أمام ابنته على يد كمساري أحد القطارات لحضور عرض مسرحية «أبوالعربي» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك: «عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعة القطار لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».

وكانت هناك حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين فتحوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، تؤكد الهيئة أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.