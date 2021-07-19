حملات تفتيشية على مستشفيات دمياط استعدادا لعيد الأضحى

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، حملة أمس الأحد، على مستشفيات العام والصدر وكفر البطيخ، مكونة من أعضاء إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية لمتابعه سير العمل، ورصد أى معوقات أو مشاكل تعوق حسن سير العمل، كما تهدف إلى تحسين الأداء، حيث تم التأكد من وجود أطباء وفنيين المعامل والأشعة وجاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي المياه من مولدات وخزانات مياه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وشبكة الغازات.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجنة مرور مكبرة من إدارة العلاج بالمديرية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتلافي السلبيات والقصور على رأس العمل، حيث أنهت اللجنة مرورها بالمستشفيات وأعدت تقريرا للعرض على وكيل وزارة الصحة.

من جانبه قام وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة الرعاية الأساسيه بالمديرية بالمرور على مراكز صحة أسرة أول ورابع والسنانية بإدارة دمياط، ووحدات البساتين والكحيل بإدارة كفر البطيخ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل وسلامة الأجهزة الطبية وغير الطبية وصلاحية أسطوانات الأكسجين للاستخدام.

كما قامت المديرية بالمرور على مستشفيات العام والصدر وكفر البطيخ مكونة من أعضاء إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية لمتابعة سير العمل ورصد أى معوقات أو مشاكل تعوق حسن سير العمل.

كما تهدف إلى تحسين الأداء حيث تم التأكد من وجود أطباء وفنيين المعامل والأشعة وجاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي المياه من مولدات وخزانات مياه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وشبكة الغازات، وأنهت اللجنة مرورها بالمستشفيات وأعدت تقريرا للعرض على وكيل وزارة الصحة.