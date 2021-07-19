كل ما تريد معرفته عن طقس الوقفة وأيام العيد: تحسن طفيف وارتفاع الرطوبة

مع بداية الاحتفالات بقدوم عيد الأضحى المبارك يستعد الكثيرون للخروج خلال إجازة عيد الأضحي المبارك مع ذويهم وأصدقائهم وأسرهم احتفالًا بالعيد، ويتساءل البعض عن حالة الطقس خلال العيد خاصة مع مرور البلاد بموجة من ارتفاع درجات الحرارة.

«الوطن» تقدم لكم ما تريدون معرفته عن طقس العيد كما يلي:

تحسن طفيف مع ارتفاع الرطوبة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث تحسن طفيف بالأحوال الجوية خلال الأيام القادمة خاصة أيام نهاية الأسبوع خاصة الأربعاء والخميس والجمعة.

وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC» أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة مما سيجعل المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

وشدد على ضرورة اتباع النصائح اللازمة ومنها عدم الجلوس في أماكن مزدحمة أو سيئة التهوية مع زيادة شُرب المياه.

كما نصح الصائمين اليوم بمناسبة وقفة عرفة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة متوقعًا أن تصل درجة الحرارة في الظل خلال أول أيام العيد ستصل لـ37 درجة مئوية.

وأشار أن الشبورة غير مؤثرة على القيادة ناصحًا المواطنين بعدم التحرك إلا بعد انتهاء الشبورة.

انخفاض الحرارة خلال وقفة العيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس خلال وقفة عيد الأضحى المبارك غدا، يشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة أمس، 39 درجة مئوية، بينما تسجل اليوم الأحد 37 درجة مئوية، وستتراوح في أول أيام العيد ما بين 35 و36 درجة مئوية، موضحة أن هذا الانخفاض التدريجي مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنّ الطقس حار أثناء ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، وأفضل المناطق خلال هذا التوقيت هي السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 لـ31 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة في جنوب البلاد تتراوح ما بين 44 لـ45 درجة مئوية، والطقس هناك شديد الحرارة.

وأشارت إلى أنه أثناء الليل، تنخفض الحرارة على معظم الأنحاء، والطقس يكون معتدل على معظم مناطق الجمهورية، ونسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وستستمر طوال الفترة المقبلة، لذلك الشعور بالحرارة يكون أعلى، وهو ما يُعرف بدرجة الحرارة المحسوسة، فإذا كانت العظمى تسجل 39 درجة فتكون الدرجة المحسوسة 41 درجة، إذ يكون الفارق ما بين درجتين أو ثلاثة.

تفاصيل حالة الطقس في العيد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها أن حالة الطقس نهارًا يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود انتشار للشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبو سمبل»، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريبًا.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة أثناء الليل.

كما نوهت الهيئة بأن ارتفاع نسبة الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح مابين 4:2 درجات.

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث إنه من المتوقع ان تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 35:30%، والكبرى ما بين 82:73 %، أما على السواحل الشمالية فتتراوح الصغرى ما بين 45:40%، والكبرى ما بين 92:83%، وعلى جنوب الصعيد تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى ما بين 15:10%، والكبرى ما بين 25:20%.