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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:28 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يتميز بأنه شخص وفي وطاهر، وحكيم وعاقل، ويميل للعملية والواقعية في حياته، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2021 على الصعيد المهني

قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية وكن مستعدا للتصرف بهدوء، وللتعاون مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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