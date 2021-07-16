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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:10 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يشعر بالطمأنينة في تمسكه بالعادات والتقاليد، ومخلص لمن هم حوله، إذ أنّه يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.

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