تقسيط وخصومات.. تعرف على العروض البنكية للعملاء في عيد الأضحى

تتنافس العديد من البنوك المصرية لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء، احتفالا معهم بـ عيد الأضحى، الذي يهل علينا اليوم، بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء في عيد الأضحى، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي تقسيط صك الأضحية عبر الموقع الإلكتروني لبنك الطعام المصري لحاملي بطاقات البنك الأهلي، إذ يمكن تقسيط قيمة صك الأضحية من بنك الطعام المصري على 10 أشهر فقط دون فائدة.

وجاء سعر صك الأضحية البلدي في بنك الطعام المصري بـ3400 جنيه، وصك الأضحية المستورد بـ1950 جنيهًا، ولحوم الصدقات 200 جنيه (3 كيلو).

بنك مصر

ويتيح بنك مصر للعملاء إمكانية شراء صك الأضحية من «دار الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وبنك الطعام المصري ووزارة الأوقاف»، عن طريق محفظة بنك مصر BM Wallet دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

بنك القاهرة

كما يتيح بنك القاهرة شراء صك الأضحية عبر محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بسهولة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

البنك التجاري الدولي CIB

ومن خلال بنك CIB يمكنك شراء صك الأضحية عبر المحفظة الذكية من دار الأورمان (جمعية الأورمان الخيرية) أو مؤسسة مصر الخير.

بنك عودة

كما يمكنك من خلال بنك عودة، تقسيط صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية على 12 شهرًا دون فوائد، وذلك للعملاء حاملي بطاقات بنك عوده الائتمانية.

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد طرح 3 طرق رقمية لشراء صك الأضحية 2021 عبر قنواته البنكية الرقمية، وهي: الإنترنت البنكي - الموبايل البنكي - المحفظة الرقمية، إضافة إلى إمكانية الشراء من فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة بنك الطعام المصري ومؤسسة دار الأورمان.

ويستطيع عملاء المصرف المتحد وغير العملاء، شراء صك الأضحية والاختيار بين حزمة من البرامج المتخصصة لصك الأضحية تطرحها المؤسسات الثلاث، والتي تتنوع بين شراء الصك بالكامل أو سهم في أضحية أو لحوم صدقة وتحويل المقابل المادي لصالح المؤسسة.

ويبلغ سعر صك الأضحية 1950 جنيهًا بقسط شهري 250 جنيهًا، أو 2550 جنيهًا بقسط شهري 260 جنيهًا، أو 3100 جنيه بقسط شهري 420 جنيهًا، أو لحوم صدقة بسعر 250 جنيهًا.

بنك قناة السويس

كما يتيح بنك قناة السويس شراء صك الأضحية عبر المحفظة الإلكترونية المقدمة من بنك قناة السويس.

بنك QNB الأهلي

ويتيح البنك إمكانية شراء صك الأضحية عبر خدمة المحفظة الإلكترونية المقدمة من QNB الأهلي.

بنك المشرق

ويمكنك من خلال بنك المشرق أيضًا شراء صك الأضحية عبر القنوات الإلكترونية (خدمات المشرق أونلاين) تيسيرًا على العملاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بنك الإسكندرية

ويتيح بنك الإسكندرية شراء صك الأضحية من بنك الطعام المصري عبر القنوات الإلكترونية سواء عن طريق الموبايل البنكي أو تطبيق «محفظتي» عن طريق خدمات فوري.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ويمكنك التبرع بصك الأضحية مع جمعية الأورمان لضمان وصول الأضحية للمحتاجين من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك العربى الأفريقي الدولي أو أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لجمعية الأورمان.

بنك كريدي أجريكول

ومن خلال بنك كريدي أجريكول يمكنك شراء صك الأضحية عبر القنوات الرقمية (بنكي موبايل، بنكي لايت، بنكي أونلاين أو banki Wallet) أو عن طريق خدمة فوري بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان.

بنك تنمية الصادرات

كما يمكنك شراء صك الأضحية من خلال المحفظة الإلكترونية «جيبي» من البنك المصري لتنمية الصادرات بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان.

المصرف العربي الدولي

ومن خلال المصرف العربي الدولي يمكنك شراء صك الأضحية من جمعية الأورمان عن طريق جميع فروع المصرف العربي الدولي، على رقم حساب: 720816.