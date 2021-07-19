«موت وتعذيب وزواج وصعود الهرم».. الشائعات تطارد الفنانين

أثارت شائعة وفاة الفنان محمد السعدني، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الفنانة وفاء عامر خبرا عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني الذي يحمل نفس الاسم، حيث أاضطر إلى نشر فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، وأن كل ما نُشر بخصوص وفاته ليس صحيحا على الإطلاق.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الشائعات التي تعرض لها الفنانون مؤخرًا:

محمد السعدني

أكد الفنان محمد السعدني، أنه فوجئ باتصالات ورسائل كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، عندما كان متواجدا في مارينا بالساحل الشمالي ويُحضر السحور استعدادًا لصيام يوم وقفة عرفات، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ساندي

تعرضت الفنانة ساندي، لشائعة غريبة، حيث انتشرت بعض الأخبار أمس، بأنها صعدت الهرم الأكبر ورقصت وغنت من فوقه.

ونفت ساندي، هذه الأقاويل جملة وتفصيلا، وأكدت أن ما حدث ليس أكثر من إعلان لأحد البراندات، وبما أنها مصرية، كان لها رؤية بإظهار معالم مصر والأهرامات.

ياسمين عبدالعزيز

نفى الفنان أحمد العوضي ما جرى تداوله بشأن تعذيب زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لخادمة، مؤكدًا على أن هذه الشائعة تأتي في إطار حملة التشويه التي تتعرض لها زوجته.

ونشر العوضي صورة من منشور متداول لتعذيب ياسمين عبد العزيز الخادمة، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، معلقًا: «عدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالاً لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه) وإعمالاً لقول الإمام الشافعي (إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت).

العازف مجدي بولس

تعرض الفنان مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، إلى موقف غريب، حيث نعته نقابة الموسيقيين في يونيو الماضي، لكنه فند هذه الشائعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة «ten».

وأكد بولس، أنه يقيم في أستراليا حاليا، وأن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، موضحًا: «أنا بخير وحي.. أحمد الله وأمارس حياتي بشكل طبيعي».

إليسا

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا، في العاصمة السعودية الرياضية، في شهر يونيو الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض مع الفنان اللبناني وائل كفوري.

هذا الحفل، كان أول ظهور للميجا ستار اللبنانية بعد الأخبار التي انتشرت بشأن قيامها بإجراء عملية تجميل في وجهها.

وظهرت إليسا بشكل طبيعي في الحفل، ولم تظهر مثلما ظهرت في الصورة التي انتشرت لها، رُغم ما أثير بشأن خضوعها لجراحة تجميل على مستوى الوجه، لكن «الوطن» علمت أن إليسا أجرت «حقن» لوجهها، وليس عملية تجميل كاملة.

غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا، تعرضت لشائعة بشأن خضوعها لعملية تجميل، أثناء فترة تواجدها في بيروت لتصوير مسلسلها الرمضاني الأخير «لحم غزال».

وأكدت الفنانة غادة عبدالرازق لـ«الوطن»، أن كل ما أثير بشأن هذا الموضوع عاريا من الصحة، موضحةً :«مش عارفة بصراحة أنا لحقت أعملها فين إذا كانت مستشفيات بيروت مليانة بالحالات المصابة بكورونا ومفيش فيها عمليات بتتعمل أصلًا، لازم الناس تعرف إن طول ما أنتي ناجحة أو محبوبة وكويسة في أي مجال لازم يكون لكي أعداء ومحاربين».

عمر كمال وسمية الخشاب

نفى مطرب المهرجانات عمر كمال عقد قرانه على أغنيته مع الفنانة سمية الخشاب، موضحًا أنه التقاها في مناسبة خاصة، وسألها عن رأيها في الغناء، وبالفعل اتفقا على تقديم دويتو.

ونفى ما أثير بشأن زواجهما، قائلًا: «أتمنى والله .. سمية حلوة كدة وشكل الستات المصرية الحلوين اللي بندلعهم».