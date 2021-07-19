الصحة: جهود مكثفة لتطهير المساجد استعدادا لصلاة العيد بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة الإدارات الصحية بمحافظة الغربية، بتكثيف الجهود في أعمال التطهير بدور العبادة، استعدادًا لتأدية المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، والتي تقام في تمام الساعة 5.23 ص، في جميع المساجد الكبري التي تؤدى بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

وجاء ذلك تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

ويناشد وكيل وزارة المصلين، بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، والمطهرات مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.