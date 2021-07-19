الحكومة تستعد لطرح «نصر E70» الكهربائية فى «2022»: التكلفة أقل من الغاز

تجسَّد حلم شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات التى أسسها الزعيم الراجل جمال عبدالناصر الرئيس الأسبق لمصر، مرتين؛ الأولى فى حياته عندما استطاعت الشركة تصنيع أول سيارة فى الشرق الأوسط فى ستينات القرن الماضى تحت ماركة «رمسيس» قبل أن يطال الشركة الإهمال سنوات وراء سنوات حتى انتهى بها الحال إلى التصفية فى عام 2009. للمرة الثانية يتجسد حلم «ناصر» ولكن هذه المرة بعد وفاته، إذ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى تم وقف أعمال تصفية «النصر للسيارات» بعد 12 عاماً لتبدأ مرحلة جديدة لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية «E70».

وجاء عام 2019 ليحمل الخير للشركة العريقة، إذ توصلت وزارة قطاع الأعمال العام إلى شراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة «النصر»، على أن تبدأ الإنتاج الفعلى قبل نهاية العام المقبل ليكون المشروع انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا فى شمال أفريقيا.

ووفقاً لمصادر حكومية فإن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر يأتى بعد توجيهات رئاسية..

بدأت الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص فى تجهيز البنية التحتية وتحديد تعريفة خاصة لتسيير السيارة الكهربائية الجديدة، بعد أن حددت وزارة الكهرباء تعريفة جديدة لشحنها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها تزامناً مع بدء اختبار 13 سيارة صينية لتكون نواة لأول سيارة كهربائية مصرية ماركة «نصر E70»، وطرحها فى 2022. واستوردت وزارة قطاع الأعمال العام 13 سيارة «E70» كهربائية صينية كاملة الصنع من شركة «دونج فينج» لإجراء الاختبارات لها فى الأجواء المصرية، فى خطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التى سيتم إنتاجها محلياً بمصانع شركة النصر للسيارات، والتى ستحمل علامتها «نصر» المعروفة.

وقال هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن «اختبار السيارة الكهربائية الصينية فى الأجواء المصرية خطوة مهمة للغاية»، موضحاً أن المناخ ودرجة الحرارة يختلفان بكل تأكيد عن الصين أو منطقة أخرى من العالم سُيرت فى أراضيها، مؤكداً أن التجارب ستطال أيضاً مدى ملاءمة مواصفات وقدرات السيارة الكهربائية الجديدة للطرق، خصوصاً إذا تم استخدمها كتاكسى أجرة، لافتاً إلى أن التاكسى فى مصر يحتاج إلى تحمل وصلابة نظراً للاستخدام والضغط عليه، لا سيما أن السيارة الصينية تخرج لأول مرة من أجواء الصين، وتصل سرعتها لـ145 كيلومتراً فى الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلومتر. وتابع «الخولى»، لـ«الوطن»، أنه من المرتقب إتاحة 3 أنواع من السيارات الكهربائية الجديدة فى مصر، وفقاً لقدرة البطاريات، مؤكداً أن بطارية السيارة ستُصنع أولاً فى الصين مع دراسة إمكانية تصنيعها محلياً الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلى تتراوح من 50%‎ وترتفع إلى 58% بعد مرور 3 سنوات، وأن وفداً من الصين سيصل مصر أول يوليو المقبل لمتابعة التجارب والوقوف على حالة السيارة، مشيراً إلى أن دعم الحكومة للسيارة سيصل لنحو 50 ألف جنيه بهدف حث المواطنين على الشراء.

وقال محمود عبدالحميد، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، إن «هناك حوافز سيتم الإعلان عنها قريباً لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى لإحلال سياراتهم بسيارات كهربائية جديدة». وأكد «عبدالحميد» أن من بين الحوافز الجديدة دعماً حكومياً بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ وفقاً لضوابط محددة، بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع إحلال التاكسى الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسى الأبيض فى 2008.

كاشفاً أن اللجنة المشكَّلة وضعت فى خطتها تدشين 3000 محطة شحن أو شاحن كهربائى فى غضون 3 سنوات، مؤكداً أنه حتى الآن نفذت اللجنة منها 1350 شاحناً فى أقل من شهرين بنسبة تتخطى الـ40% فى وقت قياسى على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية، لافتاً إلى أنه من المستهدف خلال الشهرين المقبلين الوصول بعدد الشواحن فى الأربع محافظات إلى 2700. وتابع أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية فى المحافظات الأربع على توفير 20% من الساحات الموجودة بالمحافظات لتكون ساحات لشحن السيارات الكهربائية، وكذلك استغلال المساحات أسفل الكبارى.

وحول الوفر المحقق بين تكلفة الشحن الكهربائى والوقود للسيارات التقليدية، قال «عبدالحميد» إنه «يقل بنسبة 50% تقريباً عن الغاز»، لافتاً إلى أن الوضع مختلف تماماً إذ إن سعر الشحنة الكهربائية أقل من سعر الغاز، مؤكداً أن تكلفة الشحنة لـ400 كيلو تساوى من 80 إلى 90 جنيهاً، فى المقابل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالغاز تصل إلى 150 جنيهاً بينما تصل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالبنزين لنحو 300 جنيه تقريباً.

وحول مدة الشحن الكهربائى، قال: «هناك أنواع من الشحن، منها: على الطرق السريعة يستغرق من 20 إلى 30 دقيقة فقط، والثانى: داخل الساحات والمدن يستغرق من 4 إلى 6 ساعات.