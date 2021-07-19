«السقعان» يتفقد 3 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية

تفقد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية للتأكد من رفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات وجاهزيتها لاستقبال وعلاج الحالات المرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو.

وأجرى كيل وزارة الصحة زيارة لمستشفي الحميات، وتواجدت مديرة المستشفى الدكتورة أمل البرنس، وجرى المرور على جميع أقسام المستشفي وخاصة وحدة الغسيل الكلوي وقسم الأشعة وغرف العمليات، حيث نبه على سرعة استكمال تجهيزات غرف العمليات وزيادة الاهتمام بفرش وتجهيزات وحدة الغسيل الكلوى وتوفير أى نواقص من الأدوية على الفور، كما أشاد بالتزام الفريق الطبي و كفاءته وحسن تعامله مع المرضي.

وزار «السقعان» مستشفى الجمهورية العام حيث تواجد مدير المستشفى الدكتور النادى يوسف، والمرور على أقسام العنايات المركزة وقسم الطوارئ والاستقبال والقسم الداخلي، فضلا عن تفقد خزانات الأكسجين بالمستشفى.

وانتهت الجولة بزيارة وكيل وزارة الصحة، لمستشفى رأس التين العام، حيث تواجدت مديرة المستشفي الدكتورة إيناس العجمى، واطمأن على انتظام سير العمل والتزام الفريق الطبي، كما شمل المرور زيارة وحدة الغسيل الكلوي، وجرى التواصل مع المرضى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما جرى المرور على قسم قسطرة القلب وقسم الحروق وباقى أقسام المستشفى.