هاني رمزي عن «أبو العربي»: «بخاف كل مرة بطلع فيها على خشبة المسرح»

تحدث الفنان هاني رمزي، عن مشاعره بعدما عاد إلى المسرح مرة أخرى، خاصة أنه غاب عنه لمدة 18 عاما، حيث يقدم حاليا مسرحيته الجديدة «أبو العربي»، موضحًا: «مشاعر صعبة وكنت متوتر جدا وببقى خايف أواجه الجمهور، وببقى نفسي أبقى عند حسن ظنه وأقدر أفرحه وأضحكه».

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، التي تقدم حلقة خاصة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، من مسرح طيبة في مدينة نصر: «بخاف كل مرة بطلع فيها على خشبة المسرح وببقى في منتهى القلق والخوف والتوتر وادعي وأقول يا رب الناس تتبسط».

وحول طقوسه في المسرح، أكد بطل مسرحية «أبو العربي» أنه يحرص على مصافحة كل المتواجدين في العمل من فنانين وعمال وتقديم الدعم المعنوي لهم: «بسلم على كل الناس ونهزر مع بعض، وفي نفس الوقت أقولهم إن شاء الله نعمل شغل يجنن، بحاول أحفزهم ولو لقيت حد عنده مشكلة بحاول أفكه بسرعة، وندعي ونقول يا رب، ونفتح الستارة، وبعد الستارة بنحتفل بنجاحنا، لازم نفرح الجمهور ونبقى في ذاكرته، مش مجرد إنه يبقى ضحك ومشي».

وفي وقت سابق، أعرب هاني رمزي، عن أسفه بسبب حادث الاعتداء على مواطن في القطار من كمسري، حيث وجه الدعوة له بحضور المسرح، وقال تعليقا على الفيديو خلال تصريحات تلفزيونية: «عندما شاهدت مقطع الفيديو، دهشت.. أنا اللي أعرفه إن احنا شوب متميز عن شعوب كتيرة جدا بالجدعنة وكرم الأخلاق وبالمروءة والرجولة والمواقف الحلوة اللي بنشوفها دايمًا من المصريين والعرب.. إزاي أنا في لحظة كده اتخضيت لأني فقدت الثقة وقولت إزاي ده يحصل؟!».