داليا البحيري: دخلت التاريخ لما عادل إمام شالني في «السفارة في العمارة»

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها بالمشاركة مع الفنان الكبير عادل إمام، في في فيلم «السفارة في العمارة» ومسلسل «فلانتينو»، موضحةً: «أي فيلم لعادل إمام لو اتعاد هيتشاف مليون مرة، والزعيم ده حدوتة لوحده، وأنا كان لي الشرف لوقوفي أمامه مرتين في فيلم وعمل درامي، وكنت هقف قدامه في حاجة تالتة بس ماحصلش نصيب وزعلت وقتها أوي.. ولما وصلت للمشهد اللي لقيته هيشلني على كتفه في المظاهرة، انبسطت وقلت الحمد لله كفاية عليا الدور ده كده دخلت التاريخ».

وقالت «البحيري»، خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «on»، إنها تربطها بالزعيم علاقات عائلية، كما أنه يتميز بالهيبة عند النظر إليه: «أنا بحبه وهو بيحبني جدا، ولما تعرف على زوجي حبه أكتر مني، بحبه على المستوى الشخصي والعائلي، عادل إمام لديه هيبة مش موجودة عند حد، فأنا كنت أول مرة أقابله فيها عند عمرو عرفة في المكتب، كنت بستخبى عشان مايشوفنيش بسب هيبته».

وأضافت: «اللي يبص في عنيه بيحس أنه بيبص في عين أسد، وعندما تلقيت مكالمة من عمرو عرفة يخبرني أن الزعيم طلب الاستعانة بي في فيلم (السفارة في العمارة) شعرت بفرحة غامرة حتى وصل الاسكريبت لي في الثانية فجرا، لكني أصيبت باكتئاب أثناء قراءته، فضلت أدور على دوري وقريته كله، ومش لاقية الدور وصلت للمشهد 61 وأنا مظهرتش ووصلت للنصف ومش لاقية دوري».

وتابعت الفنانة داليا البحيري: «ولما وصلت للمشهد اللي لقيته هيشلني على كتفه في المظاهرة انبسطت وقلت الحمد لله كفاية عليا الدور ده كده دخلت التاريخ ».