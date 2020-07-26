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مدير مجزر البساتين يقدم المواصفات والشروط المثلى لاختيار أضحية العيد

كتب:

شريف سليمان
09:08 م | الأحد 26 يوليو 2020
الأضحية

الأضحية

تحدث الدكتور مصطفى رمضان مدير مجزر البساتين، عن مواصفات الشروط المثلى لاختيار أضحية العيد، موضحًا أن سن البقرة أو الجاموسة يجب أن يكون عامين، حيث يستدل عليها من خلال استبدال الزوج الأول من القواطع في الفك السفلي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أنه يجري اختيار الجمل في العام الخامس من عمره، مشيرًا إلى أن الإنسان العادي لا يستطيع تحديد السن.

وتابع: "بالنسبة للشكل العام للأضحية، فلو كانت غنمًا، يجب أن يكون الصوف ناعمًا، وأن يكون الحيوان شقيًا ويلعب في القطيع، ولا توجد أية إفرازات غير طبيعية من فتحات العين والأنف والفم والمؤخرة".

وحذر، من ظاهرة الغش، حيث يلجأ بعض مربيي الحيوانات إلى إطعامهم الملح ثم جعلهم يشربون كميات كبيرة من المياه وهو ما يتسبب في زيادة أوزانهم: "بنعرفها إننا لما نخبط على بطن الحيوانات بتعمل صوت زي الطبلة".

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