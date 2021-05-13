أهالي القليوبية يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية

أدي الأهالي بالقليوبية صلاة عيد الفطر المبارك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية، حيث راعي المصلين ارتداء الكمامات والتباعد والمصلي الشخصي.

وكانت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أدي اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، حيث رافقه اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر حث المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم وبخاصة في مثل هذه المواسم الدينية،

كما تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات المشكلة من تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد منهم، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين.

وأضاف أبو السعود: أنه تم التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع في ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومي بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وذلك في ظل استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.