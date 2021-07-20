إقبال  على الحدائق والمنتزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ

توافد أهالى كفر الشيخ على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي جهزتها المحافظة بداية من الديوان العام حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة الألعاب وقضاء وقت ممتع.

كما تواجدت الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وتسابق الأطفال وعدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، وسط رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت الراغبين فى قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، توافد أهالي المحافظة على الحدائق العامة المجانية المجاورة للديوان العام والممتدة حتى حديقة صنعاء، ليستمتعوا بما وفرته المحافظة من ألعاب وبرجولات ومظلات ومقاعد وغيرها وسط الخضرة الجميلة، بالإضافة للحدائق العامة غرب مدينة كفر الشيخ والمجاورة لشارع صبري القاضي، بالإضافة لحديقة صنعاء وغيرها من المتنزهات.

وأضاف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الآلاف تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة أوالمتحركة والتي تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيراً إلى توفير الإمكانات لراحة المترددين على مدينة دسوق، لقضاء أيام عيد الأضحى بدسوق، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وأضاف وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه أن حديقة العائلات بفوه شهدت توافد المئات للتنزه، وقضاء أيام عيد الأضحى على شاطئ نهر النيل وفى عدد من المراكب الثابتة، مشيراً إلى أن ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.