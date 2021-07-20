لجنة لمتابعة العمل في المنشآت الطبية بدمياط

شكل الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، لجنة مرور مكبرة من الإدارات الفنية بالمديرية؛ لمتابعة العمل بالمنشآت الصحية وتلافي السلبيات والقصور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقدت اللجنة مركزا طبيا بحي أول وتاني ورابع والسنانية، والمركز الطبي بدمياط الجديدة ومستشفيات فارسكور المركزي والزرقا والروضة المركزي؛ لمتابعة سير العمل ورصد أي معوقات أو مشكلات تعوق سير العمل، فضلا عن التوجيه إلى تحسين الآداء، وأنهت اللجنة مرورها بالمستشفيات وأعدت تقريرا للعرض على وكيل الوزارة.

ورفعت مديرية الصحة بـ محافظة دمياط درجة الاستعداد للقصوى في عيد الأضحى، بكل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

و شدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة، وتنعقد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، فضلا عن تجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم.

كما تشكلت فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة مع منع الإجازات للأطباء خلال هذه الفترة.

ووجه وكيل الوزارة مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، إلى جانب توفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.