حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالأناقة وخفة الظل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

لديك اليوم إصرار وطاقة وقدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيف مواهبك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك ساحرًا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.