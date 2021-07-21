حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بالعطاء كما يغلب عليه الخجل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق.. قد تكون هناك ضغوط أو ينشأ سوء تفاهم قد يصل إلى حد العناد كثيرًا.. لا تبالغ في حساسيتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.