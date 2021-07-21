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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:17 ص | الأربعاء 21 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يغلب على مولود برج الميزان طابع العقلانية والهدوء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدًا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس والمريخ داعمان ويدفعانك لمشاركة من تحب بمشاعر وأفكار مثيرة، وتبدو مقنعا.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

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