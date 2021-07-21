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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:17 ص | الأربعاء 21 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج العقرب بالعطاء ويحب مساعدة من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتأنى في قراراتك ولا تغامر تجنبًا لأي أخطاء واجتهد من أجل إدارة نفقاتك بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس وعطارد في منزل الحظ ويساعدك ذلك أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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