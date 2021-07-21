حظك اليوم الأربعاء 21-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع العديد من الأشخاص توقعات خبراء علم الفلك بشكل يومي، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويعدك بأحداث غير متوقعة وتعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

حظك اليوم برج الحمل 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم برج الثور 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سرعة بديهة ويساعدانك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-7-2021 على الصعيد المهني

ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يزيد من حساسيتك ويدفعك للتمرّد، فقط انتبه.. قد تبالغ في طلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمدانك بالحماس ويجعلانك مميزا وتجذب إليك الكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 21-7-2021 على الصعيد المهني

لديك اليوم إصرار وطاقة وقدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيف مواهبك.

حظك اليوم برج الأسد 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج العذراء 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. قد تكون هناك ضغوط أو ينشأ سوء تفاهم قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج الميزان 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويدفعانك لمشاركة من تحب بمشاعر وأفكار مثيرة، وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتأنى في قراراتك ولا تغامر تجنبا لأي أخطاء واجتهد من أجل إدارة نفقاتك بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ ويساعدك ذلك أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويواف تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.

حظك اليوم برج القوس 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس والمريخ يعدك بأوقات ممتعة مع الأهل والأحباب، وتتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-7-2021 على الصعيد المهني

تجد اليوم أنك تميل لتحليل المواقف بدقة، وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار.. قد تكون بحاجة للهدوء، ومن المهم أن تتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تلتزم بنظام حياة صحي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.

حظك اليوم برج الدلو 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 21-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز ورتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 21-7-2021 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.