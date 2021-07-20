1500 زائر لحديقة الحيوان ببني سويف في أول أيام عيد الأضحى

كشفت الدكتورة إيمان رؤوف مدير حديقة الحيوان في بني سويف، عن أن الحديقة استقبلت 1500 زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة المترددين، من حيث ارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة على الأبواب الرئاسية للحديقة.

وأضافت: «جرت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لمنع تكدس الجماهير، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، فضلا عن تركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار في أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة».

وأشارت مدير حديقة الحيوان ببني سويف، إلى أن الحديقة تضم عددا من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها، بالإضافة إلى نظافة الأحواض المائية للحيوانات، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري، للكشف على الحيوانات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، لتكثيف التواجد على الأبواب الرئيسية للحديقة منعًا لتزادحم.

وأضافت: «الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، من خلال عملية تنظيف شاملة للحديقة وبيوت الحيوانات، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء مع مراجعة كافة أعمال النظافة ومراجعة أعمال الإنارة بالحدائق مع صيانة وإصلاح دورات المياه وصنابير مياه الشرب، وأيضا توفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق التي تدخل البهجة على الأطفال».

وتابعت مدير حديقة حيوان بني سويف: «هناك إقبال من الزائرين على مشاهدة الأسود وفرس النهر والنسانيس والزواحف، فتلك الحيوانات هي صاحبة النصيب الأكبر من متابعة الزائرين»، لافتة إلى زيادة عدد المقاعد الخشبية وصيانة المظلات بها لراحة الزائرين وجرى تجهيز ملاعب خاصة بالأطفال وصيانة دورات المياه، فضلا عن تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطري على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية».