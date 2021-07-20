إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية حاجز بني سليمان ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة بالأيدي والعصي بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف، لضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية حاجز بني سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بني سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط أطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها، كذلك فرض خدمات أمنية لملاحظة الحالة.

أسماء المصابين وتفاصيل حالتهم

وتبين أن المصابين هم: «وحيد.ع.م» 58 سنة، فلاح، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجليه «محمد» 32 سنة، فلاح مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، «إسلام» 20 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، و«رضا.ج.م» 50 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة بمستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.