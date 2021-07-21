مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها جنوب بني سويف

لقيت ربة منزل، مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزلها الكائن بعزبة «التكية» التابعة لقرية أبسوج مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، ورجحت التحريات الأولية وسؤال أسرتها أنها صعدت إلى أعلى سطح منزلها لقضاء بعض احتياجات المنزل وسقطت من أعلى.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر «جثة هامدة» إلى مستشفى الفشن المركزي، وإدعاء سقوطها من أعلى منزل.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «إيمان أ.ح» 24 سنة، ربة منزل، مقيمة عزبة «التكية» التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن، وأكد أهليتها وفاتها إثر سقوطها من أعلى المنزل أثناء قضائها احتياجات أسرتها.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت صباح الثلاثاء، مصرع طفل، عقب سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، كان يستقلها للذهاب بصحبة أصدقائه للاحتفال بعيد الأضحى، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، ودهس سيارة أخرى قادمة من الخلف به، حيث تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بمصرع طفل يدعى «عبدالرحمن.د.م» 13 عاما، مقيم بعزبة خليل التابعة لمركز سمسطا، إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، على الطريق الزراعي الذي يربط القرية بالمدينة، ودهس سيارة آخرى قادمة من الخلف به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.