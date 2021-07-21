أقباط بني سويف يشاركون فرحة عيد الأضحى بتوزيع البالونات والشيكولاتة

في مشاهد غير معتادة سوى في مصر، وقف مجموعة من شباب الأقباط بمحافظة بني سويف، على أبواب المساجد لتنظيم دخول وخروج المًصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بشكل يكفل الإجراءات الاحترازية، كما قام شباب إحدى الكنائس بتنظيم فقرات ترفيهية لأطفال المسلمين عقب الانتهاء من صلاة العيد، فيما وقف رجال وشباب كشافة إيبارشية بني سويف أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز من الرابعة والنصف فجرا، اي قبل صلاة العيد بأكثر من ساعة لتنظيم دخول المُصلين إلى المسجد، وفقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وهو نفس الأمر الذي فعله عدد من شباب الكنيسة المرقسية بحي «مقبل» في مدينة بني سويف والذين قاموا بتنظيم فقرات ترفيهية للأطفال احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

كشافة إيبارشية بني سويف ينظمون دخول المُصلين في عيد الأضحى لمسجد عمر بن عبدالعزيز

وقف رجال وشباب كشافة إيبارشية بني سويف، للعام الخامس على التوالي، أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف، لتنظيم دخول المصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى، والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وأصطحاب المصلى أثناء دخولهم للمسجد، كما قاموا بتوزيع الكمامات وتأكيد اتباع التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

وقال «جوزيف وليم نسيم» أمين عام خدمة الكشافة بإيبارشية بني سويف: «نحن والأخوة المسلمون نسيج واحد، نقف معهم ويقفون معنا، ولن ننسى وقوف إخواتنا من المسلمين وحمايتهم للكنائس في أوقات صعبة، ويُسعدنا ويشرفنا أن نقف كل عيد وننظم عملية الدخول والخروج».

شباب الكنيسة المرقسية ببني سويف ينظمون فقرات ترفيهية ويوزعون شكولاته وحلوى للأطفال في عيد الأضحى المبارك

وأمام الكنيسة المرقسية بحي مقبل بمدينة بني سويف، أقدم عدد من شباب الكنيسة على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وإدخال الفرحة والبهجة على الأطفال المسلمين بتنظيم فقرات ترفيهية وتوزيع الحلوى والشكولاته والبالونات عليهم، وارتداء بدل الشخصيات الكارتونية المُحببة للأطفال، والتي لاقت تفاعلًا من المارة وبخاصة الأطفال، حيث أكد أحد أهالي المنطقة ويدعى عادل عبدالفضيل، على أن الكنيسة المرقسية اعتادت تقديم مثل تلك الفقرات الترفيهية من شبابها عقب الانتهاء من صلاة العيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، ما يدل على عمق صلة الترابط بين عنصري الأمة وأن أعيادنا واحدة، قائلا: «والله حاجة تفرح وأنا شخصيًا كنت مبسوط بالموقف والتقطت عددا من الصورة معهم».

محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد عمر بن عبدالعزيز

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الجسدي بين المصلين وإحضارالمصلى الشخصي، في حضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

الآلاف من أبناء بني سويف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى

وأدى الألاف الأهالي من ابناء محافظة بني سويف، اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد الكبرى بمراكز المحافظة السبع، وسط اجراءات إحترازية وتباعد إجتماعي، فيما استقبلت حديقة حيوان بني سويف الزائرين من السابعة صباحًا حيث جذبت الأسود وفرس النهر الزائرين والذين حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معهم.