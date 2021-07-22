درجات الحرارة اليوم الخميس 22-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق بيان صادر عنها، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 36 30

المدينة 44 32

الرياض 45 33

المنامة 42 35

أبو ظبي 42 35

الدوحة 43 36

الكويت 47 35

دمشق 37 18

بيروت 30 29

عمان 31 21

القدس 28 23

غزة 31 24

بغداد 44 30

مسقط 39 35

صنعاء 21 14

الخرطوم 32 25

طرابلس 29 22

تونس 33 22

الجزائر 30 22

الرباط 28 20

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، إنَّه يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.