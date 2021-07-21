«الجيزاوي» يتفقد مستشفى بنها الجامعي ويوزع الورد على المرضى

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، بالمستشفيات الجامعية رافقه خلالها الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.

واطمأن تكثف مراكز ومدن محافظة الشرقية، حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة «الجيزاوي»، خلال جولته التي شملت أقسام «الباطنة ، والاستقبال والطوارئ ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب»، على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

من ناحية أخرى قام القائم بأعمال رئيس الجامعة ومرافقوه بتوزيع الورود على المرضى والعاملين بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشاد الجيزاوي خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.

وأكد أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية طوال احتفالات عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد «الدخاخني»، على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.