العثور على رضيع أمام باب مسجد في قرية بالغربية

عثرت أهالي قرية بمحافظة الغربية على طفل رضيع أمام أبواب أحد مساجد قرية الشين التابعة لدائرة مركز قطور، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على رضيع ملقى أمام مسجد بقرية الشين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين أن الطفل حديث الولادة وعلى قيد الحياة، ويرتدى ملابسه وملفوف فى كوفية وعثر عليه الأهالي على باب مسجد المغربي بقرية الشين بدائرة المركز، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ.

فيما انتشلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، بمحافظة الغربية، في وقت سابق، جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة عزبة العمارة في طنطا.

وانتقلت الأجهزة الامنية وقوات الإنقاذ النهري وفرق الإنقاذ وتم انتشال جثة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز زفتى بمحافظة الغربية، من انتشال جثة موظف بإدارة الري بمركز زفتى، عقب سقوطه أثناء عمله حال متابعته كاميرات المراقبة أمام بوابة قناطر دهتوره.

وانتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الموظف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.