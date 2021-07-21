«مجازر القليوبية» تستقبل 369 أضحية خلال ثاني أيام عيد الأضحى

قال الدكتور محمد أبو شوق مدير عام مجازر الطب البيطري بالقليوبية ان مذبوحات الأضاحي بمجازر القليوبية خلال ثانى ايام العيد الأضحى المبارك بلغ 369 أضحية.

فيما قال الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية، إنَّ إجمالي عدد المذبوحات من الأضحى اليوم بلغت 32 أضحية، مشيرًا إلى استمرار فتح باب المجازر لاستقبال المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة اي أعطال طوال أيام العيد

يذكر أنَّ إدارة المجازر بالقليوبية أعدمت 7 أضاحي بمجازر القليوبية (أبقار وأغنام) لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج ورفض 5 ذبائح ضأن علي مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال، نظرًا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.