لحجاج بيت الله.. كيفية استخدام تطبيق خدمة «وكلنا وتوكل» لذبح الأضاحي

تقدم المملكة العربية السعودية مشروع «وكلنا وتوكل» من خلال منصة «أضاحي»، للاستفادة من الهدي والأضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية، وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.

ويتم توزيع اللحوم على فقراء الحرم المكي وما فاض من اللحوم يخزن ويرسل لإعانة الدول الفقيرة المحتاجة من الدول الإسلامية، أو في حالة حدوث كوارث في إحدى بلدان العالم الإسلامي يرسل إليها ما تحتاجه.

الدول المستفيدة من اللحوم

وتستفيد العديد من الدول الإسلامية من لحوم الأضاحي، وهي بنجلاديش- باكستان - أذربيجان - العراق - سوريا - لبنان - فلسطين - الأردن - جيبوتي - السودان - تشاد - النيجر - مالي - بوركينافاسو - موريتانيا - غانا - ليبيريا - سيراليون - غينيا كوناكري - غينيا بيساو - جامبيا - السنغال - موريتانيا - تنزانيا - جزر القمر - موزمبيق.

وتتم عملية الذبح في مجازر تعمل بنظام الورديات، حيث يعمل الجزارون والشرعيون والعمالة المساندة إلى جانب الأطباء البيطريين، للتأكد من توافر جميع الشروط الشرعية والصحية في الذبائح، أما خارج الموسم قد يكون التنفيذ في مجازر أخرى ولكن باتباع نفس الآلية من قبل فريق المشروع.

متى يكون توقيت الذبح؟

يختلف توقيت الذبح باختلاف نوع النسك وذلك على النحو التالي:

- الأضحية: يتم ذبحها كنوع من أنواع النسك في المدة الشرعية الواجبة لأدائها وهي (من بعد صلاة العيد وحتى مغرب شمس آخر أيام التشريق).

- الهدي: يتم ذبحه كنوع من أنواع النسك في المدة الشرعية الواجبة لأدائه وهي (من بعد صلاة العيد وحتى مغرب شمس آخر أيام التشريق).

- الفدية: يتم ذبحها كنوع من أنواع النسك على مدار العام فليس هناك وقت محدد لأدائها حيث إن الفدية تكون مطلوبة عند ارتكاب محظور من محظورات الحج أو العمرة وعند ترك شيء من واجبات الإحرام، لذا فهي تذبح على مدار العام.

خطوات شراء النسك

يكون الشراء بإحدى الوسائل التالية:

عبر زيارة الموقع الالكتروني لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي من هنــــــا.

- إذ يتم اختيار النسك واختيار العدد، ثم الضغط على «إضافة إلى الطلب».

- بعد ذلك يظهر أمامك تكلفة النسك بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، قم بالضغط على «الذهاب إلى الدفع».

- أدخل بياناتك المتمثلة في الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم اختر طريقة الدفع، إذ بإمكانك الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو عن طريق خدمة مدى (بطاقة الصراف الآلي) فقط.

وفي حالة الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية أو بطاقة مدى فستصل للعميل في حال تسجيله لعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه رسالتان وهما عند الدفع، تبلغه بتأكيد استلام قيمة طلبه، وعند البدء في التنفيذ، تبلغه بتأكيد البدء بإجراء الطلب.

وبعد الشراء وبمجرد أن يتم خصم المبلغ من حساب العميل وتأكيد استلامه في حساب المشروع أو حصول العميل على الكوبون أو سند النسك، يعتبر العميل بذلك قد وكل المشروع لأداء النسك نيابة عنه وبذلك تبرأ ذمته من أداء النسك، مع ملاحظة أنّه في حال كون الشراء والدفع تم عبر الموقع الإلكتروني سيتم إرسال رسالة تعلمه بتنفيذ طلبه (إتمام الذبح).

وتنقسم مجازر المشروع إلى قسمين هما:

1. مجازر مفتوحة: وتكون مفتوحة للجميع حيث بإمكان الحاج وغيره أن يشتري عند مدخل المجزرة سندًا أو أكثر بعدد الأغنام التي يرغب في شرائها، وبإمكانه أيضًا أداء نسكه بنفسه أو تحت إشرافه ومن ثم تتولى إدارة المشروع إتمام عملية السلخ والتنظيف، إلى غير ذلك.

2. مجازر مغلقة: يتم العمل فيها بنظام التوكيل حيث يقوم الحاج وغيره بشراء السندات من منافذ البيع وطرق البيع المبينة سابقا ويقوم المشروع بتنفيذ النسك نيابة عنه.

كما يمكن أن يسمح لكل (30) حاجًا فأكثر إرسال وكيل عنهم ليقوم بالإشراف على تنفيذ النسك نيابة عن موكليه بحيث يعطى تصريح دخول لمجزرة المعيصم النموذجية رقم (1).