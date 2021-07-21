ضحايا جرائم العيد.. 8 وفيات و4 إصابات للأطفال بالمحافظات

رغم الاحتفالات بـ عيد الأضحى المبارك، عقب استعدادات عديدة لاستقباله، إلا أنه خيم الحزن بين عدة محافظات، بعد فقدانهم لبراءة أطفالهم الذين سقطوا ضحايا بين الوفاة والإصابات على مدار يومي العيد.

انتشال جثة طفل من النيل في بني سويف

ومن آخر حوادث الأطفال، قبل ساعات، تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بلاغًا بغرق طفل في مياه نهر النيل قرب معدية الشناوية بدائرة المركز، موجها بالبحث عن جثته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة لطفل يُدعى «عبدالرحمن.م.ع»، 13 سنة، طالب، في قرية الداولطة التابعة لمركز بني سويف، توفى، أمس أول أيام العيد، لسقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، وكان ذاهبا مع أصدقائه للاحتفال بعيد الأضحى، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

إصابة 3 أطفال في حادث بالفيوم

وأصيب ثمانية أشخاص من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الإقليمي بمحافظة الفيوم، أمام اتجاه الواحات، كانوا في طريقهم للاحتفال بالعيد، وتم نقل المصابين لإجراء فحص طبي وأشعة بمستشفى الفيوم العام، لإصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة طفل صدمه «توك توك» بأسيوط

وأصيب الطفل «مصطفى باسم عبيد»، 10 سنوات، بإصابات عديدة، جراء صدم «توك توك» له، في أثناء لعبه أمام منزلهم بالغنايم شرق بمحافظة أسيوط، وسرعان ما تم نقله لمستشفى الغنايم المركزي ثم تحويله للمستشفى الجامعي، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

وفي المحافظة ذاتها، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود غريق بقناطر عرب المدابغ، تبين أنها للطفل محمد عبدالحكيم عبدالرجال، 16 سنة.

غرق طفل في طنطا

وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، بمحافظة الغربية، من انتشال جثة طفل، 13 عاما، غرق بترعة عزبة العمارة في طنطا، فيما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا بالواقعة.

غرق طفلين في أسوان

ومن طنطا إلى أسوان، غرق طفلين في ثاني أيام عيد الأضحى، بنهر النيل، في أثناء السباحة هربا من درجات الحرارة، وتم انتشال الجثتين، وهما «خالد حمادة إسماعيل 13 عاما، وعلي وليد علي 12 عامًا» ، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى أسوان العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.

غرق طفل في محافظة كفر الشيخ

وغرق طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، في أثناء الاستحمام بترعة قرية إبشان التابعة لدائرة مركز بيلا، هربًا من ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة، وقررت النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ التصريح بدفن الجثة.

مقتل طفل على يد آخر إثر مشاجرة في الفيوم

وفي واقعة مؤسفة، تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغًا يفيد مصرع الطفل أحمد ناصر عويس شنب «14 سنة» على يد طفل آخر مجهول الهوية، في أثناء مشاجرة بينهما بالسكاكين خلال مشاهدتهم ذبح الأضاحي بحي الصوفي.

وقال أحد شهود العيان إنّ الطفلين كانا يقفان ليشاهدا ذبح الأضاحي لدى أحد الجزارين، وتشاجرا معًا بسبب إلقاء أحدهما دماء على الآخر فأصاب أحدهما بسكين في ذراعه، وتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة، ولكن أحمد ناصر أحضر سكينًا لينتقم من الطفل الذي لا يعرف هويته فاختطف السكين وطعنه عدة طعنات في البطن، بالإضافة إلى قطع عرق في رقبته، حتى سقط قتيلاً، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط الطفل القاتل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

العثور على جثة طفل بمقابر قنا

وتمكن قسم شرطة قنا من تحديد هوية طفل عُثر على جثته «عاريا وفي حالة تحلل»، وبجواره ملابسه، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم والد الطفل «سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا».

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، أنها كانت بسبب خلافات على الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده «عم المتهم»، حيث قام باستدراج الطفل لسيارة ربع نقل يعمل عليها وتوجه به لمنطقة المقابر «محل العثور على الطفل»، وقام بخنقه باستخدام حبل، وجرده من ملابسه، وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور.

مقتل طفل بسبب غسيل جلد الأضاحي في الشرقية

وقررت نيابة محافظة الشرقية، اليوم، دفن جثة طفل، عمره 12 عامًا، لقي مصرعه غرقًا في أثناء غسيل جلد الأضحية، في ترعة بحر أبو خشبة بدائرة مركز شرطة أبو كبير.