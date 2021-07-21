عاجل.. القبض على قاتل سيدة «قرية سدود» أول أيام العيد

تمكنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على قاتل سيدة قرية سدود، بعد جمع المعلومات التي أكدتها التحريات التي قامت بها وحدة مباحث منوف، بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث المركز.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «م. ع.م» 24 عام، قهوجي ومقيم قرية سدود، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة على خلفية قيامة بقتل «إ.ع.م» 24 عاما، ربة منزل، مقيمة في نفس القرية، خلال أول يوم عيد الأضحى المبارك.

يذكر أنه تم العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها بالقرية وسط حالة من الحزن والذعر لدى البعض، خاصة وأن الجريمة وقعت في أول أيام عيد الأضحى، وتم اكتشافها عقب أداء صلاة العيد مباشرة.

وقال مصدر أمني إن السيدة المذبوحة بقرية سدود لا يوجد على جسدها أي علامات للاعتداء الجنسي، مؤكدًا أن فريق البحث الجنائي يعمل على جميع التفاصيل الموجودة، ومتابعة أخبار قرية سدود بالمنوفية، لمعرفة تفاصيل الواقعة، وهل للمجني عليها خلافات مع أحد أم لا؟.